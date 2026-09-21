Il dono di Kevin salva altre vite

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre, allâ€™Ospedale di Pescara, Ã¨ stato effettuato il prelievo degli organi di Kevin Abbonizio, il giovane di 20 anni di Giuliano Teatino deceduto in seguito a un grave incidente stradale.



In un momento di dolore immenso, la sua famiglia, unita nel ricordo della generositÃ che lo contraddistingueva, ha consentito alla donazione. Una decisione condivisa e maturata con grande sensibilitÃ .



Il cuore Ã¨ stato destinato allâ€™Ospedale San Camillo di Roma, il fegato al Policlinico Tor Vergata di Roma e le cornee alla Banca degli Occhi dellâ€™Aquila.



La Asl di Pescara esprime profonda vicinanza alla famiglia di Kevin e la ringrazia per la forza e la sensibilitÃ dimostrate.



Un ringraziamento va anche a tutta lâ€™Ã©quipe della Rianimazione â€“ medici, infermieri e operatori socio-sanitari â€“ e, in particolare, alle Dr.sse Rosa Maria Zocaro e Antonella Frattari, al Coordinatore aziendale trapianti Alessandro Patarchi e alla psicologa Alessandra Pagnani, che hanno seguito le delicate fasi del percorso e accompagnato la famiglia con professionalitÃ , attenzione e rispetto.



La donazione degli organi Ã¨ un gesto di straordinario valore umano: puÃ² salvare altre vite e restituire una possibilitÃ di futuro.