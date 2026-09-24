Emodinamica a Vasto, altre chiacchiere tra annunci e smentite

Si riparla del Servizio di Emodinamica a Vasto e, di fatto, stando alle comunicazioni ufficiali che arrivano dalla Asl Lanciano Vasto Chieti nel corso del Consiglio comunale monotematico sulla sanitÃ nel territorio tenuto a Vasto da una parte e dai vertici della sanitÃ della Regione Molise dall'altra, sono altre chiacchiere tra annuncio e pressochÃ© immediata smentita.

Comunicazione Asl Lanciano Vasto Chieti - L'annuncio piÃ¹ atteso lo ha portato in aula lâ€™assessore regionale VerÃ¬: lâ€™Emodinamica a Vasto passa da unâ€™intesa con il Molise, e lâ€™intesa ora câ€™Ã¨. Unâ€™ora prima della seduta, ha riferito lâ€™assessore, il commissario ad acta della sanitÃ molisana ha accettato la bozza di accordo predisposta dallâ€™Abruzzo: il testo Ã¨ pronto e sarÃ sottoscritto dopo la pronuncia del Tar sulla programmazione sanitaria del Molise. Resta da definire la forma â€“ un accordo dedicato oppure lâ€™ampliamento della convenzione di confine giÃ in vigore fra le due Regioni â€“ e VerÃ¬ ha indicato la prima strada, per dare al servizio unâ€™identitÃ propria. Ãˆ il passo avanti piÃ¹ concreto su un servizio atteso da anni.

Comunicazione dal Molise - In merito alla diffusione di notizie riguardanti un presunto accordo tra la Struttura Commissariale della Regione Molise e la Regione Abruzzo per il trasferimento delle attivitÃ di Emodinamica dallâ€™Ospedale San Timoteo di Termoli al San Pio di Vasto, si ritiene doveroso precisare quanto segue. Allo stato attuale, non esiste alcun accordo in tal senso, nÃ© potrebbe essere assunto alcun provvedimento sulla materia, essendo la questione relativa allâ€™Emodinamica del San Timoteo tuttora sub iudice dinanzi al TAR Molise. Si ricorda inoltre che la Struttura Commissariale ha ottenuto dal Tavolo DM 70/2015 una deroga alla prevista soppressione del Laboratorio di Emodinamica di Termoli, motivata dalle persistenti criticitÃ nei collegamenti e nella viabilitÃ , ulteriormente aggravate dalle conseguenze dellâ€™ultima alluvione e dal crollo del ponte sul fiume Trigno. Con la Regione Abruzzo sono invece in corso interlocuzioni finalizzate a rafforzare, anche in considerazione della prossimitÃ territoriale, forme di collaborazione e integrazione nellâ€™erogazione di alcuni servizi sanitari a beneficio delle rispettive popolazioni. Lâ€™Emodinamica del San Timoteo di Termoli non rientra tuttavia tra le materie oggetto di tali interlocuzioni. La Struttura Commissariale ritiene pertanto necessario fornire tale precisazione al fine di evitare interpretazioni non corrispondenti allo stato attuale degli atti e dei rapporti istituzionali in corso.