Terzo mandato per i sindaci? Menna: "Disponibile a candidami, ma a condizione che si facciano le primarie"

Francesco Menna, sindaco di Vasto, affronta il tema del "dopo di me" rompendo gli indugi con un breve comunicato attraverso il quale fa sapere di essere disponibile a ricandidarsi per il terzo mandato se a livello nazionale la richiesta fatta da Salvini alla Meloni dovesse passare.

Com'Ã¨ noto il segretario nazionale del Carroccio nei suoi territori ha dei problemi da risolvere per garantire un futuro politico a diversi suoi amici sindaci per i quali ha avanzato richiesta di autorizzare il terzo mandato per i sindaci di cittÃ con una popolazione di oltre 15mila abitanti.

VenerdÃ¬ scorso, in apertura dei lavori del direttivo del Partito Democratico del Circolo di Vasto, Francesco Menna era uscito allo scoperto chiarendo il suo pensiero a riguardo. Nessuno dei presenti aveva osato divulgare la dirompente notizia. Oggi lo ha fatto lo stesso sindaco con queste parole:

"Candidarmi per il terzo mandato? SÃ¬, ma a condizione che si facciano le primarie. In questi giorni molti cittadini mi hanno posto questa domanda e, considerato il dibattito nazionale delle ultime settimane sullâ€™ipotesi di modifica delle norme che regolano la possibilitÃ di candidarsi per piÃ¹ di due mandati consecutivi, colgo lâ€™occasione per rispondere. Se la legge sul terzo mandato dei sindaci dovesse diventare realtÃ , dopo essermi confrontato con la mia comunitÃ politica e i voti dei cittadini, attraverso il prezioso strumento delle primarie, darÃ² la mia piena disponibilitÃ a scendere in campo".

Per capire, quindi, quale sarÃ la scelta delle forze del centrosinistra a Vasto per le amministrative del 2027 bisognerÃ seguire attentamente cosÃ deciderÃ la Meloni. Solo allora si potrÃ capire se ci saranno gli "sfidanti" di Francesco Menna per le primarie che lui vuole che si facciano.

da piazzarossetti.it