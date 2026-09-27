Un morto in un tragico incidente stradale a San Salvo

Un morto nel bilancio di un nuovo, tragico incidente stradale avvenuto a San Salvo.
Un uomo ha perso la vita a seguito dell'impatto tra due mezzi che si Ã¨ verificato, intorno alle 18 di domenica 27 settembre, sull'arteria nota in zona come via di Pepe, strada parallela alla SS 650 Trignina.
La vittima era a bordo di una Volkswagen Golf che si Ã¨ scontrata con un'Audi A4. Dopo il violento urto la Golf Ã¨ finita fuori strada,
Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto, Polizia Locale e Carabinieri.