Don Gianluca Catania, 5 anni di sacerdozio: una storia di fede, servizio e vicinanza

È con profonda gratitudine che la comunità della Parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo a San Salvo Marina celebra celebra il quinto anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Gianluca Catania, ordinato il 28 settembre 2021.

Cinque anni sono già sufficienti per lasciare tracce profonde nel cuore delle persone. Sono anni vissuti accanto alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a quanti hanno cercato una parola di conforto, una guida spirituale o semplicemente una presenza capace di ascoltare senza giudicare.

Il sacerdozio è una scelta d’amore che si rinnova ogni giorno. È la disponibilità a camminare con gli altri, condividendone gioie e fatiche, speranze e fragilità. In questi cinque anni Don Gianluca ha cercato di essere proprio questo: un compagno di viaggio nella fede, un punto di riferimento discreto ma presente, un testimone del Vangelo nella semplicità della vita quotidiana.

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