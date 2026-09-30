Immobile confiscato alla criminalitÃ  a San Salvo Marina ora nella disponibilitÃ  della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha inaugurato nella mattinata del 29 settembre i locali destinati al servizio alloggiativo per il personale, ubicati a San Salvo Marina.

Allâ€™evento, alla presenza del Prefetto di Chieti Silvana D'Agostino, hanno partecipato il Comandante Regionale Abruzzo del Corpo, Gen. B. Fabio Massimo Mendella, lâ€™Onorevole Luciano Dâ€™Alfonso, il Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna, il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis, il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Vasto Michele Monteleone e lâ€™Assessore regionale Tiziana Magnacca, oltre ad altre autoritÃ civili, militari e religiose.

Il Prefetto D'Agostino ha proceduto al taglio del nastro, dando il formale avvio allâ€™attivitÃ della struttura ricettiva, precedentemente benedetta da Don Raimondo Artese, parroco di San Giuseppe.

Lâ€™appartamento, recentemente ristrutturato, Ã¨ entrato nel patrimonio dello Stato a seguito del decreto di confisca emesso dallâ€™Agenzia Nazionale per lâ€™Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla CriminalitÃ Organizzata (Anbsc).

Lâ€™immobile, concesso in uso foresteria alla Guardia di Finanza, Ã¨ parte del residence Â«ShangrilÃ Â». La struttura ha una superficie di 54 metri quadri ed Ã¨ composta da due camere da letto matrimoniali, un soggiorno con angolo cottura e divano letto a due posti, un bagno, un balconcino e un posto auto riservato allâ€™interno del comprensorio.

Nel discorso inaugurale, il Generale Mendella ha sottolineato come la riqualificazione dellâ€™immobile rappresenti una riaffermazione della legalitÃ e dellâ€™impegno dello Stato nel restituire alla collettivitÃ i beni sottratti alla criminalitÃ organizzata, valorizzandoli a supporto del personale in servizio.