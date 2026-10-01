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Emanuela De Nicolis ricandidata a sindaco di San Salvo: "Continuità e responsabilità"

L'attuale primo cittadino concorrerà alle prossime elezioni amministrative 2027 in città

redazione
Attualità
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Annunciata ufficialmente, nel corso di una conferenza organizzata al Gabri Park Hotel, la ricandidatura a sindaco di San Salvo di Emanuela De Nicolis, attuale primo cittadino in quota coalizione civica di centrodestra.

Responsabilità” e “continuità” le parole d'ordine utilizzate dalla stessa De Nicolis.

Ad introdurla è stata Tiziana Magnacca, ex sindaco, presidente del Consiglio comunale e assessore regionale. Presenti, tra gli altri, il vice sindaco Eugenio Spadano e gli assessori Elisa Marinelli, Gianmarco Travaglini, Tony Faga e Carla Esposito.

Qui in basso le parole di Emanuela De Nicolis

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