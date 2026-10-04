Giacona lascia il comando della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, martedì cerimonia di saluto

Cambio al comando della Compagnia di Vasto dei Carabinieri.

Il tenente colonnello Mario Giacona lascerà Vasto per fare ritorno in Sicilia assumendo il comando del Reparto territoriale di Sciacca. Giacona era arrivato a Vasto nel mese di luglio del 2024.

Al suo posto il tenente Arcangelo Silecchia, 38 anni. L’ufficiale, negli ultimi anni, è stato al vertice della Tenenza di Pagani, in provincia di Salerno.

Una cerinonia di saluto al tenente colonnello Giacona si terrà martedì 6 ottobre, alle ore 11:30, nell'Aula consiliare Giuseppe Vennitti del Comune di Vasto. “L’incontro - si legge in una nota diramata da palazzo di città - rappresenterà un momento istituzionale per esprimere, a nome dell’Amministrazione e della comunità, la propria gratitudine al comandante Giacona per il servizio svolto e per la collaborazione sempre assicurata al territorio e alle istituzioni locali”.



