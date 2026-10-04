Incidente stradale mortale in localitÃ  Buonanotte

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi, intorno alle 20:30, in localitÃ Buonanotte a Vasto, tra la Statale 16 e l'arteria di ingresso alla contrada, in prossimitÃ di un servizio di autolavaggio e distributore di carburanti.

Coinvolte due vetture, una Alfa Romeo â€˜Stelvioâ€™, che si Ã¨ ribaltata, e una Volkswagen â€˜Golfâ€™.

Sul posto ambulanze del 118, Vigili del Fuoco e forze dell'ordine. Oltre alla vittima, nel bilancio dell'incidente, due feriti trasferiti all'Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto.