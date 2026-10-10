Nella Chiesa di San Nicola Vescovo a San Salvo l'ultimo saluto a Giuseppe Sichetti

orto sul colpo per un grave trauma addominale Giuseppe Sichetti, 48 anni, protagonista domenica di un tragico incidente stradale sulla Statale 16.
A stabilirlo Ã¨ stata lâ€™autopsia eseguita ieri mattina dal medico legale Pietro Falco.
Le indagini sulla morte del vigilante proseguono. La polizia stradale ha compiuto nuovi rilievi per scoprire le cause dellâ€™incidente avvenuto mentre Sichetti, in compagnia di un collega, F.Z., 38 anni stava raggiungendo Vasto marina.
Avranno luogo nel pomeriggio di sabato 10 ottobre, alle ore 15:30 nella Chiesa di San Nicola Vescovo, i funerali di Giuseppe Sichetti, vittima in un tragico incidente stradale avvenuto domenica sera sulla Statale 16 Adriatica, in localitÃ Buonanotte, a poca distanza dal confine con San Salvo.
Un altro lutto che ha funestato una comunitÃ giÃ in precedenza colpita da altri drammatici episodi.