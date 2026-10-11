Giovane sansalvese ferita in un incidente stradale a Petacciato

Per fortuna non sono gravi le condizioni della giovane sansalvese rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto in territorio di Petacciato, nel vicino Molise.
La ragazza, 23enne, per cause in corso dâ€™accertamento da parte delle forze dellâ€™ordine, ha perso il controllo dellâ€™auto da lei condotta, una Kia â€˜Picantoâ€™, finita fuori strada, nei pressi di un ponte sulla Statale 16, terminando la sua corsa in una scarpata in mezzo alla vegetazione.
A soccorrerla operatori sanitari arrivati dalla postazione di Montenero di Bisaccia che, dopo le prima assistenza sul posto, hanno trasferito la giovane ferita all'Ospedale â€˜San Timoteoâ€™ di Termoli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Termoli e personale Anas.