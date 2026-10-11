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Giovane sansalvese ferita in un incidente stradale a Petacciato

AttualitÃ 
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Per fortuna non sono gravi le condizioni della giovane sansalvese rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto in territorio di Petacciato, nel vicino Molise.

La ragazza, 23enne, per cause in corso dâ€™accertamento da parte delle forze dellâ€™ordine, ha perso il controllo dellâ€™auto da lei condotta, una Kia â€˜Picantoâ€™, finita fuori strada, nei pressi di un ponte sulla Statale 16, terminando la sua corsa in una scarpata in mezzo alla vegetazione.

A soccorrerla operatori sanitari arrivati dalla postazione di Montenero di Bisaccia che, dopo le prima assistenza sul posto, hanno trasferito la giovane ferita all'Ospedale â€˜San Timoteoâ€™ di Termoli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Termoli e personale Anas.

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