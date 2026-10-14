Progrssioni economiche per i lavoratori del Comune di Vasto e annuncio di sciopero, ecco gli esiti dell'incontro in Prefettura

In Prefettura a Chieti sotto la presidenza della Dott.ssa Iurescia, Capo di Gabinetto, si Ã¨ svolto lâ€™incontro convocato per ricomporre la vertenza nata dallâ€™improvviso annullamento della Progressione Economica Orizzontale (PEO) 2025 per i dipendenti del Comune di Vasto.

Il provvedimento, adottato in seguito alla diffida presentata dal legale di un singolo lavoratore, impedisce il riconoscimento economico a 133 dipendenti su 180.

I sindacati - si evidenzia in una nota dei rappresentanti Rucci (Fp Cgil), Di Lanzo (Cisl Fp) e Mobilia (Uil Fp) - esprimono forte e convinto apprezzamento per la posizione assunta dal primo cittadino. Il sindaco Francesco Menna ha ribadito la chiara volontÃ politica di tutelare i diritti dei lavoratori, chiedendo alle sigle sindacali una soluzione amministrativa praticabile per superare lo stallo. Di segno opposto la posizione del segretario generale Pasquale De Falco e del dirigente competente Vincenzo Toma, che hanno confermato le scelte adottate, in contrasto con la linea e gli indirizzi espressi dallâ€™Amministrazione.

Nel corso dellâ€™incontro si Ã¨ verificato un episodio di particolare rilievo in sede prefettizia: il segretario generale, prima, e il dirigente, poi, hanno abbandonato il tavolo di trattativa. La decisione ha suscitato perplessitÃ in Prefettura e ha posto lâ€™Amministrazione comunale in una situazione di difficoltÃ e serio imbarazzo.

In segno di apertura verso lâ€™impegno assunto dal sindaco Menna, i sindacati hanno temporaneamente sospeso le iniziative di sciopero e presenteranno a breve una richiesta formale per affidare la procedura PEO 2025 a un diverso responsabile.

Nel pieno rispetto della separazione tra funzioni politiche e gestionali, e premesso che il sindacato non intende nÃ© ha la competenza per destituire o sostituire il dirigente, la proposta prevede due passaggi:

1) Individuare un nuovo responsabile del procedimento cui affidare la procedura: il sindaco, nellâ€™ambito dei poteri organizzativi dellâ€™Ente previsti dagli artt. 50 e 109 del TUEL, adotta un apposito provvedimento per affidare esclusivamente la gestione del procedimento PEO 2025 a un altro dirigente o responsabile, lasciando inalterate tutte le altre mansioni e funzioni del diri gente titolare

2) Emanazione del nuovo bando e pubblicazione del relativo avviso di selezione da parte del nuovo responsabile, coerente con i criteri giÃ negoziati e sottoscritti nel Contratto Collettivo De centrato Integrativo (CCDI) per la procedura PEO 2025. FP CGIL, CISL FP e UIL FP valuteranno la ricomposizione della vertenza dopo lâ€™adozione formale dei due provvedimenti proposti.

In assenza di tali atti -concludono i referenti del sindacato -, le organizzazioni sindacali si troveranno costrette a in dire lo sciopero generale dei lavoratori.