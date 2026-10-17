Gravidanza a basso rischio ostetrico: al via nuovo percorso dedicato della Asl Lanciano Vasto Chieti

Un percorso piÃ¹ personalizzato, continuitÃ assistenziale, maggiore valorizzazione della fisiologia della gravidanza e un collegamento immediato con l'assistenza specialistica quando necessario. Sono i punti qualificanti del Percorso per la Gravidanza a Basso Rischio Ostetrico (BRO), il nuovo modello di assistenza che la Asl Lanciano Vasto Chieti avvia giÃ da questo mese di ottobre e che sarÃ progressivamente operativo nelle diverse sedi aziendali.

Il percorso Ã¨ rivolto alle donne con una gravidanza fisiologica, che procede cioÃ¨ senza particolari fattori di rischio o complicazioni e che, sulla base della valutazione clinica, puÃ² essere seguita attraverso controlli programmati e un'assistenza prevalentemente ostetrica.

La novitÃ principale del modello BRO Ã¨ il ruolo dell'ostetrica, che diventa la professionista di riferimento per la donna durante il percorso della gravidanza. Eâ€™ lei ad accompagnarla nelle diverse fasi, monitorandone l'andamento, fornendo informazioni e sostegno e favorendo una partecipazione consapevole alle scelte legate alla gravidanza e al parto.

L'assistenza viene garantita attraverso un lavoro integrato tra ostetriche e ginecologi del territorio e dellâ€™ospedale, con una rivalutazione continua delle condizioni della gravidanza. Qualora emergano elementi che richiedano un approfondimento o una presa in carico specialistica, viene attivato tempestivamente il collegamento con il ginecologo e con i servizi ospedalieri.

Â«Il Percorso BRO nasce con l'obiettivo di mettere al centro la donna e accompagnarla durante la gravidanza con un'assistenza appropriata, personalizzata e sicura â€“ sottolinea il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri -. Valorizzare il ruolo delle ostetriche significa anche riconoscere e rafforzare competenze professionali importanti, all'interno di un modello nel quale la fisiologia viene seguita con attenzione e, nello stesso tempo, Ã¨ garantita la possibilitÃ di ricorrere rapidamente all'assistenza specialistica quando se ne presenta la necessitÃ Â».

Il modello prevede, infatti, una rivalutazione continua del rischio ostetrico: la classificazione di gravidanza a basso rischio non Ã¨ statica, ma viene verificata nel corso del percorso assistenziale, proprio per garantire appropriatezza e sicurezza sia per la mamma sia per il bambino.

Tra gli obiettivi del progetto vi sono anche la promozione del parto naturale, quando clinicamente appropriato, e la riduzione degli interventi medici non necessari, attraverso un'assistenza che dedichi piÃ¹ tempo all'ascolto, all'informazione e alla relazione con la donna.

Il Percorso BRO rappresenta, dunque, un ulteriore tassello nel processo di integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera, mettendo in rete le professionalitÃ coinvolte nella presa in carico della gravidanza e assicurando continuitÃ nel passaggio da un livello assistenziale all'altro.

Le donne interessate possono ricevere informazioni e accedere al percorso attraverso i canali dedicati: