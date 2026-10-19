Lutto cittadino a Scerni per l'ultimo saluto ad Andrea Di Risio

Saranno celebrati nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, alle ore 16:30, nella Chiesa di San Panfilo a Scerni, i funerali del giovane Andrea Di Risio, il ragazzo di 21 anni venuto tragicamente a mancare a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella Cantina sociale del centro del Vastese interno.
Il sindaco di Scerni, Daniele Carlucci, comunica che con apposita ordinanza sindacale “interpretando il sentimento di sincero e profondo cordoglio della comunità ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie.
“L'Amministrazione comunale - sottolinea Carlucci -, colpita dall'improvvisa e tragica scomparsa del nostro giovane concittadino, intende esprimere in modo solenne la vicinanza dell'intera comunità ai familiari: martedì sarà il giorno del dolore, del silenzio e del profondo raccoglimento”.