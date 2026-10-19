Lutto cittadino a Scerni per l'ultimo saluto ad Andrea Di Risio

Il sindaco di Scerni, Daniele Carlucci , comunica che con apposita ordinanza sindacale “interpretando il sentimento di sincero e profondo cordoglio della comunità ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie.

Saranno celebrati nel pomeriggio di martedì 20 ottobre , alle ore 16:30, nella Chiesa di San Panfilo a Scerni , i funerali del giovane Andrea Di Risio , il ragazzo di 21 anni venuto tragicamente a mancare a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella Cantina sociale del centro del Vastese interno.

“L'Amministrazione comunale - sottolinea Carlucci -, colpita dall'improvvisa e tragica scomparsa del nostro giovane concittadino, intende esprimere in modo solenne la vicinanza dell'intera comunità ai familiari: martedì sarà il giorno del dolore, del silenzio e del profondo raccoglimento”.