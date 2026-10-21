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Trovata senza vita a Vasto Marina la donna della quale era stata denunciata la scomparsa a San Salvo

redazione
AttualitÃ 
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E' stata ritrovata priva di vita la donna, 63enne di nazionalitÃ  cinese, della quale era stata denunciata alle forze dell'ordine, nel pomeriggio di martedÃ¬, la scomparsa da San Salvo.

Il corpo, intorno a mezzanotte, Ã¨ stato rinvenuto a Vasto Marina, nella zona di spiaggia del lungomare Ernesto Cordella.

Sul posto sono intervenuti i gli operatori sanitari del 118, gli agenti del Commissariato di Polizia di Vasto e i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.

Tra le ipotesi al vaglio c'Ã¨ quella del gesto volontario. Per fare piena chiarezza sull'episodio la Procura di Vasto ha disposto il trasferimento all'Ospedale di Chieti per l'esecuzione dell'autopsia.

 

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