Trovata senza vita a Vasto Marina la donna della quale era stata denunciata la scomparsa a San Salvo

E' stata ritrovata priva di vita la donna, 63enne di nazionalitÃ cinese, della quale era stata denunciata alle forze dell'ordine, nel pomeriggio di martedÃ¬, la scomparsa da San Salvo.
Il corpo, intorno a mezzanotte, Ã¨ stato rinvenuto a Vasto Marina, nella zona di spiaggia del lungomare Ernesto Cordella.
Sul posto sono intervenuti i gli operatori sanitari del 118, gli agenti del Commissariato di Polizia di Vasto e i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.
Tra le ipotesi al vaglio c'Ã¨ quella del gesto volontario. Per fare piena chiarezza sull'episodio la Procura di Vasto ha disposto il trasferimento all'Ospedale di Chieti per l'esecuzione dell'autopsia.