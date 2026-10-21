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Sansalvese perde la vita in un incidente stradale a Foggia

Violento impatto tra due veicoli sulla Statale 16, in terra di Puglia. Vani i soccorsi per l'uomo

redazione
AttualitÃ 
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Un uomo di 62 anni di etÃ , originario di San Salvo e residente a San Severo, Enrico Barattucci, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto all'alba di oggi sulla Statale 16 Adriatica, in territorio di Foggia.

Intorno alle 6 del mattino - ricostruisce il fatto il sito foggiatoday.it -, per cause in corso di accertamento, si Ã¨ verificato un violento impatto frontale tra due veicoli. Nulla da fare per il conducente di uno dei mezzi. Per il 62enne sansalvese, che viaggiava in direzione Foggia, vani i soccorsi.

Ferito gravemente il conducente dell'altro mezzo, trasferito al Policlinico Riuniti di Foggia.

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