Sansalvese perde la vita in un incidente stradale a Foggia

Un uomo di 62 anni di etÃ , originario di San Salvo e residente a San Severo, Enrico Barattucci, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto all'alba di oggi sulla Statale 16 Adriatica, in territorio di Foggia.
Intorno alle 6 del mattino - ricostruisce il fatto il sito foggiatoday.it -, per cause in corso di accertamento, si Ã¨ verificato un violento impatto frontale tra due veicoli. Nulla da fare per il conducente di uno dei mezzi. Per il 62enne sansalvese, che viaggiava in direzione Foggia, vani i soccorsi.
Ferito gravemente il conducente dell'altro mezzo, trasferito al Policlinico Riuniti di Foggia.