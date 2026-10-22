Da Vasto a Londra: Dispenser conquista 4 premi ai 'Pentawards 2026'

Quattro riconoscimenti internazionali per Dispenser Studio, agenzia indipendente di Vasto specializzata in branding e packaging design, protagonista dell'edizione 2026 dei Pentawards, la cui cerimonia di premiazione si è svolta il 16 ottobre a Londra.

Con un Gold Award, due Silver Award e un Bronze Award, Dispenser porta a casa un risultato che testimonia la qualità della progettazione italiana e la capacità di interpretare il packaging come un elemento strategico nella costruzione dell'identità di marca.

I Pentawards rappresentano uno degli appuntamenti internazionali più autorevoli nel settore. L'edizione 2026 ha registrato oltre 2.000 candidature provenienti da 66 Paesi, sottoposte alla valutazione di una giuria internazionale.

Per Dispenser, i quattro premi rappresentano il riconoscimento di un approccio al design che supera la dimensione puramente estetica. Ogni progetto nasce dall'incontro tra strategia di marca, creatività, conoscenza dei materiali e attenzione ai processi produttivi.

Il packaging diventa così molto più di un contenitore: è uno strumento di posizionamento, un linguaggio capace di rendere riconoscibile un prodotto, comunicarne i valori e costruire una relazione con il consumatore.

Quattro premi, un'unica visione progettuale

I progetti premiati raccontano la capacità dell'agenzia di affrontare sfide differenti, coniugando identità, innovazione e ricerca espressiva. Un risultato che valorizza anche le collaborazioni con le imprese e con i partner produttivi, parte integrante dello sviluppo di ogni progetto.

«Per noi questi premi non rappresentano semplicemente un traguardo estetico. Sono il riconoscimento di un metodo di lavoro in cui strategia, creatività e competenze tecniche dialogano costantemente. Crediamo che il buon design debba avere una ragione precisa: aiutare i brand a esprimere la propria identità e a costruire valore.»

Un'identità italiana, una prospettiva internazionale

Con sede a Vasto, in Abruzzo, Dispenser Studio sviluppa progetti di branding e packaging design, con una particolare esperienza nel settore food & beverage. L'agenzia affianca le aziende nella definizione e nell'evoluzione delle loro identità, attraverso un processo che integra visione strategica, ricerca creativa e realizzazione.

Il risultato ottenuto ai Pentawards 2026 conferma la possibilità di costruire un linguaggio progettuale competitivo sulla scena internazionale, mantenendo un rapporto diretto con le imprese, i prodotti e le loro storie.