Terzo Tempo nell'agone politico: Vito Evangelista si candida a sindaco a San Salvo

C'è un secondo candidato a sindaco a San Salvo (dopo Emanuela De Nicolis, attuale sindaco, già ricandidata) sul percorso che condurrà l'elettorato cittadino al voto amministrativo del 2027: l'ex consigliere comunale di area centrodestra e insegnante Vito Evangelista, responsabile dell'associazione Libertà è Partecipazione, ha ufficializzato la sua candidatura in capo al movimento Terzo Tempo, neonata formazione che debutterà alle prossime elezioni comunali.

Ad affiancare Evangelista, nell'incontro di presentazione organizzato nella serata di giovedì 22 ottobre al Divinus, presenti, tra gli altri, l'ex segretario cittadino del Partito Socialista Antonio Posata, il prof. Giovanni Artese, ex assessore alla Cultura nella prima Amministrazione Magnacca, Michelino Natale, ex consigliere provinciale dell'Italia dei Valori, l'insegnante e giornalista Emanuele Di Nardo e Nicolino Carrisi, ex presidente della Pro Loco San Salvo.

“Terzo Tempo si pone come vera alternativa a San Salvo - è stato detto in apertura -. E' arrivato il tempo di cambiare, è arrivato il terzo tempo. Le scelte condotte da una sola persona possono essere pericolose, per questo la partecipazione è il nostro più grande valore”.

Qui le dichiarazioni di Vito Evangelista https://www.youtube.com/shorts/0LLxV7cJijg