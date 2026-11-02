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Scontro tra due auto sulla Provinciale 150, quattro i feriti

redazione
AttualitÃ 
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Quattro persone ferite e ricoverate in ospedale, al â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto e al â€˜SS. Annunziataâ€™ di Chieti: Ã¨ il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 1 novembre sulla Provinciale 150, nel tratto parallelo alla Fondo Valle Sinello, in territorio di Monteodorisio.

Violento l'impatto tra due auto, una Volkwagen Golf e una Toyota Yaris, con quest'ultima vettura sbalzata nella scarpata adiacente.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto.

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