Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, titolo di Cavaliere per la vastese Ylenia Ritucci

E' in programma in Prefettura, a Chieti, la cerimonia istituzionale della consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica ad alcuni cittadini della provincia di Chieti per “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a finisociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

A coordinare la cerimonia sarà il Prefetto Silvana D'Agostino.

Tra gli insigniti con il titolo di Cavaliere c'è la vastese Ylenia Ritucci, Capitano di Corvetta delle Capitanerie di Porto e comandante della Guardia Costiera, attualmente in servizio a San Benedetto del Tronto.