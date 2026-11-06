Ylernia Ritucci Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Orgoglio della comunità vastese"

Ylenia Ritucci, Capitano di Corvetta in servizio alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, è Cavaliere della Repubblica.

L’ufficiale vastese è stata insignita dell’onorificenza a Chieti, nel corso della celebrazione istituzionale della Festa dell’Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate, alla presenza, tra gli altri, del Prefetto della Provincia di Chieti, Silvana D’Agostino, dell’Amministratore Apostolico della Diocesi di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte, del sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, del Comandante della Capitaneria di Porto di Ortona, Capitano di Fregata Dario Ambrosino, dei rappresentanti provinciali delle Forze Armate, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e di numerose scolaresche.

Alla concittadina vastese l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessa per i meriti acquisiti nel corso della propria attività al servizio del Paese, è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 2 giugno scorso, lo stesso giorno in cui ha sfilato sui Fori imperiali come Comandante della Compagnia d’onore del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

In rappresentanza del sindaco Francesco Menna e dell’Amministrazione comunale di Vasto, ha preso parte alla cerimonia l’assessore agli Affari Istituzionali, Nicola Della Gatta, che ha sottolineato “l’orgoglio dell’intera comunità cittadina per l’attestazione così elevata di un percorso umano e professionale che dà lustro non solo a Ylenia, non solo alla sua famiglia e ai suoi amici, ma che unisce tutti coloro che ne condividono valori e passione e che, accompagnandola nel tempo, ne fanno patrimonio comune. Le auguriamo di solcare il futuro con la stessa determinazione, lo stesso onore e la stessa forza con cui ha navigato fino ad oggi. Buon vento!”