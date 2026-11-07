Cultura dominicana all'estero, premiata Beatrix Acosta. Dal 2000 vive a Vasto

Da Vasto a Madrid, passando per Venezia e Torino. È la storia di Beatriz Acosta, “La Tía Yin”, premiata il 3 novembre al Cine Capitol di Madrid con il Riconoscimento Dominicano Destacato all’Estero “INDEX Somos Todos”, riconoscimento che le è stato conferito personalmente dal Presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader.

Il riconoscimento, promosso dal Ministero degli Affari Esteri attraverso l’INDEX - Istituto dei Dominicani all’Estero, premia i dominicani residenti all’estero che hanno portato in alto il nome della Repubblica Dominicana e hanno contribuito alla crescita della loro comunità.

La cerimonia è stata presieduta dal Presidente Abinader, insieme al Ministro degli Affari Esteri, Víctor “Ito” Bisonó e Celines Toribio. In totale sono state premiate 12 persone residenti in Spagna, Italia e Regno Unito.

Dall’Italia, in tre: Beatriz Acosta, presidente di Más Cultura Europa, Emely Natividad Balbi Méndez e Denny Méndez, Miss Italia 1996, prima Miss Italia di origine dominicana.

Dalla Repubblica Dominicana, Beatriz è arrivata in Italia nel 2000. Non conosceva la lingua, non conosceva nessuno. Dal 2004 vive a Vasto, diventata la sua seconda casa. Attraverso il folklore ha portato la cultura dominicana in tutta Italia e ha integrato la comunità.