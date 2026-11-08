Incidente stradale di fine settembre a San Salvo, c'Ã¨ la seconda vittima

Seconda vittima nel tragico incidente stradale avvenuto domenica 27 settembre in territorio di San Salvo, sull'arteria nota in zona come via di Pepe, strada parallela alla SS 650 Trignina, nel quale aveva inizialmente perso la vita l'86enne Elio Marraffino, di Montenero di Bisaccia.

Non ce l'ha fatta a superare le conseguenze di quel triste episodio Dora Caserio, 87 anni, moglie di Elio Marraffino, spentasi stamane all'Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto.

La coppia si trovava a bordo di una Volkswagen Golf guidata da un familiare, scontratatasi con un'Audi A4. Dopo il violento urto la Golf era finita fuori strada. Marraffino era morto sul colpo, la moglie, in gravi condizioni, era stata trasferita in ospedale.

I funerali di Dora Caserio saranno celebrati lunedÃ¬ 9 novembre, alle ore 15:30, nella Chiesa di San Paolo Apostolo a Montenero di Bisaccia.