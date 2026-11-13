Minorenni sorpresi a giocare alle slot machine a Vasto: sala giochi chiusa per 15 giorni e multa per il titolare

La Polizia di Stato prosegue l'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, attraverso mirati servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore di Chieti, e verifiche presso gli esercizi pubblici, finalizzati ad accertare il rispetto della normativa in materia di pubblica sicurezza.
Nel corso di uno di questi controlli, effettuato nel territorio di Vasto, gli operatori del locale Commissariato di P.S. hanno sorpreso due minorenni intenti a giocare alle slot machine all'interno di un esercizio commerciale adibito alla raccolta di scommesse sportive e dotato di numerose apparecchiature V.L.T. (Video Lottery Terminal).
La presenza dei due giovani all'interno del locale e, soprattutto, il loro accesso alle apparecchiature da gioco hanno evidenziato gravi carenze nei controlli da parte del gestore, cui spetta l'obbligo di impedire ai minori di partecipare ai giochi con vincita in denaro, espressamente vietati dalla legge.
A seguito degli accertamenti svolti, nell’ottica di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, d’intesa con la Divisione P.A.S.I. è stato emesso un provvedimento di sospensione della licenza, adottato dal Questore di Chieti, nei confronti del titolare della sala giochi.
La vicenda è stata inoltre segnalata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i conseguenti adempimenti di competenza, con particolare riferimento alla contestazione delle violazioni amministrative nei confronti del titolare, per un importo complessivo superiore a 12.000 euro, in relazione ai due minorenni sorpresi a giocare.
L'attività di controllo della Polizia di Stato proseguirà con particolare attenzione agli esercizi pubblici e ai locali destinati al gioco, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente e tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, con specifico riguardo ai minori.