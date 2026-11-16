Suppletive in provincia di Chieti, vince Luciano D'Amico

Luciano Dâ€™Amico, leader in regione del Patto per l'Abruzzo, candidato del centrosinistra con allargamento al Movimento 5 Stelle, Ã¨ il vincitore delle elezioni suppletive in provincia di Chieti per un posto alla Camera dei Deputati, successore di Alberto Bagnai.

D'Amico, in base alle prime operazioni di scrutinio, con una percentuale di poco al di sotto del 60, prevale su Mario Colantonio (centrodestra), intorno al 35 per cento, Danilo Ranieri (Italia Domani Marco Rizzo) verso il 5 per cento e Massimo Pasqualone (Dimensione Bandecchi) poco al di sopra dell'1 per cento.

â€œÃˆ La vittoria di una comunitÃ , di un Paese che Ã¨ tornato a vivere, me lo aspettavo - ha commentato D'Amico al microfono di Rete 8 -. Ha vinto il campo largo. Rivincita rispetto alle regionali? Noi del campo largo non aspettiamo rivincite, elaboriamo dei progetti, come stiamo giÃ facendo per le prossime politiche. Sicuramente Ã¨ un bel segnale di speranza per il cambiamento, cambieremo questo Paese. Andiamo a Roma per lasciare il segno, uniti si vince. Le istanze che porterÃ² alla Camera dei Deputati sono comuni a quelle che vivono tanti altri territori: non si riesce ad arrivare a fine mese, ad avere un lavoro che non sia povero o precario. Sono questi i punti essenziali su cui centrare il programma per ripensare il futuro. Il Patto per lâ€™Abruzzo non Ã¨ mai stato una chimera non in grado di rappresentare le istanze della regione, anzi: ora si accinge a diventare il Patto per lâ€™Italia".

Di livello particolarmente basso l'affluenza alle urne nel territorio provinciale (17 per cento).