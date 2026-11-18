La Clinica neurologica dell’Ospedale ‘SS. Annunziata’ di Chieti avvia la somministrazione, a uso compassionevole, di donanemab, anticorpo monoclonale diretto contro la proteina beta-amiloide, autorizzato dalla Commissione europea nel settembre 2025 per la malattia di Alzheimer in fase iniziale (decadimento cognitivo lieve o demenza lieve).

In Italia il farmaco non è rimborsato dal Servizio sanitario nazionale: nel giugno 2026 la Commissione scientifica ed economica dell’Aifa ha confermato il proprio parere negativo, giudicandone modesto il beneficio clinico. L’anticorpo è fornito gratuitamente dall’azienda produttrice. Il trattamento prevede un’infusione endovenosa mensile per un massimo di 18 mesi ed è riservato a persone selezionate con diagnosi confermata da biomarcatori, imaging e genetica. Il paziente dovrà anche eseguire risonanze magnetiche programmate per intercettare le Aria (edema e microemorragie cerebrali), che sono il principale effetto collaterale di questa classe di farmaci.

La scelta potrebbe sembrare in contrasto con l’ampia letteratura scientifica internazionale – a cui lo stesso Sensi ha contribuito in larga misura – che mette in discussione l’efficacia degli anticorpi anti-amiloide. Non lo è. «Le nostre perplessità nascono da una lettura attenta dei dati degli studi registrativi», spiega il professor Stefano L. Sensi, direttore della Clinica neurologica. «Il farmaco rimuove efficacemente l’amiloide dal cervello, ma i dati disponibili indicano che il rallentamento del declino è inferiore alla soglia che pazienti e familiari riescono a percepire nella vita di tutti i giorni, tutto ciò a fronte di rischi reali. Lo scetticismo scientifico, però, non è un’ideologia: è un metodo, e il metodo impone di verificare. Gli studi clinici si svolgono su popolazioni selezionate e in condizioni ideali; noi vogliamo sapere che cosa accade nei pazienti “reali”, come dicono gli anglosassoni, “real world”: quelli che ogni giorno entrano nei nostri ambulatori con la loro età, le loro altre malattie, la loro complessa storia clinica. Per questo ogni trattamento sarà accompagnato da una raccolta strutturata di dati clinici, biologici e di neuroimaging, per confrontare in modo trasparente i risultati ottenuti con quelli dichiarati negli studi».

La somministrazione del farmaco verrà eseguita in regime di day hospital e monitorata dall’équipe del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze (Cdcd), coordinato da Mirella Russo.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno della Clinica neurologica a restare all’avanguardia nella diagnosi e nella terapia: dalla diagnostica “liquida”, basata su biomarcatori dosati con un semplice prelievo di sangue e interpretati in relazione al contesto clinico, al neuroimaging strutturale e funzionale avanzato, fino all’implementazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi diagnostici. Accanto a questo, la Clinica lavora per ridefinire l’euristica – il modo stesso di pensare – delle malattie neurodegenerative, guardando all’invecchiamento cerebrale e ai meccanismi con cui il cervello resiste al danno, oltre una visione centrata su una singola proteina. «Essere all’avanguardia», conclude Sensi, «non significa adottare ogni novità senza riserve, ma metterla alla prova con onestà. È quello che dobbiamo ai nostri pazienti».