Nella mattinata odierna, l’Autorità Marittima ha condotto un’esercitazione antincendio al porto turistico “Le Marinelle” di San Salvo, con l’obiettivo di verificare l’efficienza del dispositivo di emergenza, la prontezza operativa e la capacità di risposta dei Comandi e degli Enti chiamati a intervenire in caso di incendio in ambito portuale.

Lo scenario esercitativo ha preso avvio da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, relativa a un principio di incendio a bordo di un’imbarcazione ormeggiata presso la struttura portuale, con la contestuale presenza di alcune persone intossicate.

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa ha immediatamente attivato le procedure previste dai vigenti piani di emergenza e dai protocolli operativi. Il personale della Guardia Costiera, coordinato dal Comandante del Porto di Vasto, Tenente di Vascello Rossella D’Ettorre, ha raggiunto il luogo dell’intervento con una propria aliquota tecnica, richiedendo contestualmente l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto, del personale sanitario del servizio di emergenza 118 e della Croce Rossa Italiana, quest’ultima coinvolta a supporto delle attività di assistenza e soccorso.

Contestualmente, la Guardia Costiera ha richiesto al personale della struttura portuale di attivare le dotazioni antincendio disponibili, al fine di contribuire alle prime operazioni di contenimento dell’incendio e supportare l’intervento dei Vigili del Fuoco.

All’esercitazione hanno preso parte anche la Polizia Locale di San Salvo, impegnata nella regolamentazione della viabilità esterna alla struttura portuale, e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara, che ha impiegato una propria motovedetta per assicurare la vigilanza dello specchio acqueo antistante il porto.

Dopo circa un’ora, i Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento, mentre le persone coinvolte nello scenario sono state assistite e sottoposte alle prime cure da parte del personale sanitario e dei volontari intervenuti. L’esercitazione si è conclusa regolarmente, consentendo di verificare l’efficacia delle procedure di emergenza e consolidare il coordinamento interistituzionale, elementi fondamentali per garantire un’efficace risposta in situazioni di pericolo e assicurare la tutela della vita umana in mare e in ambito portuale.