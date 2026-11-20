Centinaia di persone, con una larga presenza di studenti hanno animato, stamattina a Vasto, il corteo promosso a livello provinciale dalla Cgil in occasione delle sciopero generale nazionale proclamato per l'intera giornata di lavoro in tutti i settori, in segno di protesta contro il carovita e la finanziaria nazionale del governo di centrodestra.
“Il futuro è adesso” il titolo della giornata di mobilitazione proclamata dal sindacato.
I manifestanti, con tanto di striscioni, sono partiti dal quartiere San Paolo, raggiungendo piazza Rossetti per il sit-in e gli interventi di riferimento.