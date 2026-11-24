Stamane, alla presenza di Maurizio Bucci, presidente Ater di Lanciano, del direttore Giuseppe Sciullo, del responsabile dell’area tecnica arch. Tommaso Sacramone e dell’ing. Maurizio Vinciguerra, in qualità di Rup, è stato illustrato il progetto di riqualificazione energetica che interessa complessivamente 40 appartamenti di edilizia residenziale pubblica nei fabbricati di Via Giuseppe Spataro n. 5 e Via Ritucci Chinni numeri 1 e 3 a Vasto.

All’incontro stampa erano anche presenti il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria dei lavori, Nicola Fossaceca di Roccaspinalveti e l’ing. Donato Mario D'Alanno, amministratore di dPlan Srl.

L’intervento rientra nell’Accordo di Coesione FSC 2021–2027, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 447 del 24 luglio 2024, ed è finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche, la sicurezza, la durabilità e le condizioni abitative del complesso residenziale.

L’investimento complessivo previsto è di 1.600.000,00 euro. Secondo il quadro economico aggiornato, approvato con determinazione del Direttore n. 296 del 20 ottobre 2026, 1.093.670,64 euro sono destinati ai lavori, inclusi 237.082,77 euro per gli oneri della sicurezza; le restanti 506.329,36 euro costituiscono le somme a disposizione dell’Amministrazione.

Gli alloggi interessati sono distribuiti in tre fabbricati: 12 in Via Giuseppe Spataro n. 5, 12 in Via Ritucci Chinni n. 1 e 16 in Via Ritucci Chinni n. 3.

Il progetto prevede la sostituzione degli infissi esterni con nuovi serramenti ad alte prestazioni termiche e acustiche negli alloggi e nelle parti comuni; il risanamento dei balconi con ripristino degli elementi in cementa armato deteriorati, rifacimento delle pavimentazioni e sostituzione delle ringhiere; il rifacimento della copertura mediante sostituzione delle tegole, canali di gronda e inserimento dell’isolamento termico.

Sono inoltre previsti il ripristino puntuale di alcuni elementi strutturali cemento armato, interventi sulle porzioni ammalorate dei porticati e la tinteggiatura integrale delle facciate. Sarà salvaguardato il murale “Let’s Play Together” presente sulla facciata est del complesso. L’inizio dei lavori è previsto per i primi di dicembre.

Con queste opere, Ater Lanciano, grazie al lavoro del Consiglio di Amministrazione, intende valorizzare il patrimonio abitativo pubblico e migliorare il comfort e la qualità della vita dei residenti, intervenendo sia sull’efficienza energetica sia sullo stato di conservazione degli edifici.