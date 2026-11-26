VenerdÃ¬ 27 novembre alle ore 17,30, presso la Sala Leone Balduzzi de La Porta della Terra a San Salvo, sarÃ presentata la Coalizione Uniti per l'Alternativa.

"Saranno pubblicamente rese note le ragioni - si legge in una nota dei promotori - che hanno indotto personalitÃ e movimenti politici di varia estrazione ad unirsi in prospettiva di dare alla CittÃ una valida e concreta alternativa di governo per le elezioni comunali della prossima primavera.

La coalizione Ã¨ e sarÃ aperta ed inclusiva, strutturata sul dialogo interno e con la cittÃ , nella consapevolezza che solo il confronto libero, il rispetto tra i diversi, la libera circolazione delle idee aprono le porte ad un futuro veramente nuovo e democratico.

Tutti i giovani, tutte le donne, tutti i cittadini che sperano in una nuova San Salvo sono vivamente invitati a partecipare"-