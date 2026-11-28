Il centrosinistra sansalvese prova a ricomporsi e allarga lâ€™intesa come nel 2022 a esponenti che hanno militato nel centrodestra. Ãˆ il passaggio politico emerso venerdÃ¬ 27 novembre alla Porta della Terra, dove Â«Uniti per lâ€™AlternativaÂ» si Ã¨ presentata alla cittÃ in vista delle elezioni comunali del 2027. La coalizione partirÃ da cinque liste civiche, senza simboli di partito, e si propone come alternativa allâ€™attuale maggioranza.

Il Partito Democratico câ€™era, rappresentato dal segretario cittadino Antonio Boschetti. Câ€™era anche il Partito Socialista Italiano, con il segretario regionale Gabriele Barisano. Sono i due partiti oggi riconoscibili come tali nella coalizione Â«Uniti per lâ€™AlternativaÂ». Eppure, quando gli elettori saranno chiamati a scegliere chi dovrÃ amministrare San Salvo, sulla scheda troveranno cinque liste civiche. Il primo accordo raggiunto tra forze che per anni si sono divise riguarda dunque una rinuncia: quella ai simboli con cui una parte di loro si Ã¨ presentata agli elettori fino alle scorse comunali.

Un simbolo di partito ha un valore anche per chi quel partito non lo voterebbe mai. Permette di riconoscere una storia, di sapere quali idee hanno tenuto insieme i suoi iscritti, quali scelte hanno compiuto i suoi amministratori. Per chi in quella storia si riconosce, il simbolo comporta anche una responsabilitÃ . Se ieri si Ã¨ avversata una certa idea di cittÃ e oggi si chiede il voto insieme a chi lâ€™ha sostenuta, agli elettori si deve una spiegazione. Vale per il militante di sinistra che ha fatto opposizione alle giunte di centrodestra. Vale altrettanto per lâ€™elettore di centrodestra che a quelle giunte ha dato fiducia.

A San Salvo la questione ha nomi e date. Nel 2007 Giancarlo Lippis presente nella nuova compagine, fu eletto nella civica che sosteneva Nicola ArgirÃ² contro Gabriele Marchese. In quella stessa lista figurava Tiziana Magnacca, della quale Lippis sarebbe poi diventato vicesindaco. Oggi Lippis, ArgirÃ² e Marchese siedono allo stesso tavolo. GiÃ nel 2022 ArgirÃ², Fabio Raspa e Tonino Marcello avevano sostenuto Fabio Travaglini (candidato del centro sinistra), mentre Lippis e Alfonso Di Toro si erano candidati con lâ€™attuale sindaco e candidata Emanuela De Nicolis. Sono percorsi legittimi. Ma proprio perchÃ© gli elettori ricordano chi governava e chi contestava quelle decisioni, merita di essere raccontato anche il passaggio piÃ¹ difficile: su quale idea di San Salvo gli avversari di ieri abbiano trovato un accordo oggi.

Ãˆ qui che la scelta delle cinque civiche suggerisce una lettura politica. Probabilmente sarebbe stato difficile, per chi ha amministrato con il centrodestra, chiedere ai propri elettori di sostenere una coalizione identificata anche dai simboli del Pd e del Psi. E sarebbe stato altrettanto impegnativo, per democratici e socialisti, spiegare alla propria base quali battaglie condividono oggi con chi sedeva dallâ€™altra parte del Consiglio. La formula civica rende piÃ¹ agevole lâ€™incontro. Lascia perÃ² intatta la domanda sui valori attorno ai quali quellâ€™incontro Ã¨ maturato. Dalla riunione di ieri, un dato univoco Ã¨ emerso: lâ€™avversione a Tiziana Magnacca.

Quali le altre proposte emerse? Fabio Travaglini ha parlato di accesso alla casa e di verde urbano. Gabriele Marchese ha indicato il recupero del centro storico e la necessitÃ di un nuovo piano regolatore. Giancarlo Lippis ha richiamato il lavoro e la partecipazione dei giovani arrivando a citare Antonio Gramsci (uno dei fondatori del Partito Comunista nel 1921).

Il paradosso, allora, riguarda soprattutto i due partiti. Pd e Psi portano nellâ€™alleanza persone, esperienza e una storia politica, ma accettano che proprio quella storia perda il suo segno piÃ¹ riconoscibile sulla scheda. Se dal confronto tra culture diverse Ã¨ nata una convinzione comune, renderla esplicita darebbe sostanza alla scelta civica. Se invece il punto sul quale tutti riescono a riconoscersi Ã¨, per ora, la volontÃ di prendere il posto dellâ€™attuale amministrazione, allora anche lâ€™assenza dei simboli trova una spiegazione. Essere alternativi basta per scegliere da quale parte stare alle elezioni. Il giorno dopo, in Comune, bisogna scegliere che cosa fare e con quali numeri, perchÃ¨ il governo di una cittÃ , di San Salvo necessita di numeri a favore di unâ€™idea non contro una singola persona.