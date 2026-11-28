L'Arcivescovo Bruno Forte Ã¨ ormai prossimo a lasciare il suo incarico di guida della Diocesi di Chieti-Vasto. Domenica 29 novembre Ã¨ infatti in calendario l'ingresso ufficiale del suo successore, il Cardinale Mauro Gambetti, con la solenne celebrazione che si terrÃ nella Cattedrale di San Giustino a Chieti.

La scorsa domenica Mons. Forte ha celebrato l'ultima Messa a Vasto, nella Cattedrale di San Giuseppe, in occasione del ritorno della statua nel sacro tempio dopo gli interventi di restauro ai quali sottoposta negli ultimi mesi.

Di seguito l'omelia del Vescovo con i ringraziamenti alla comunitÃ , alla chiusura dei suoi 22 anni di esperienza a Chieti-Vasto.

"In quest'ultima liturgia che celebro a Vasto come Vostro Arcivescovo desidero anzitutto rivolgere alla ComunitÃ vastese un messaggio di gratitudine per come mi avete sempre accolto, per come accoglierete il nuovo Arcivescovo, il Card. Mauro Gambetti, e per l'impegno che assumo e che Vi chiedo di assumere di continuare a custodirci reciprocamente nella preghiera e nel cuore.

Il ritorno di San Giuseppe nella Sua casa vastese, dopo l'importante restauro eseguito a Spoleto, e la ridenominazione della Piazza antistante la Concattedrale in Piazza San Giuseppe, sono uno splendo richiamo a vivere questa reciproca custodia sull'esempio di colui che Ã¨ stato il "fidelis Custos" della Vergine Maria e del Salvatore.

Della Parola di Dio proclamata evidenzio tre aspetti, che riassumo in tre frasi: il Signore ci ama, ci cerca e si prende cura di noi; il Rivelatore del Padre GesÃ¹ Cristo, Ã¨ il datore della vita piena, primizia del futuro promesso nell'eternitÃ ; alla sera della vita saremo giudicati dall'amore".

Che il Signora ci ami e si prenda cura di noi ce lo ha ricordato il testo tratto dal libro del profeta Ezechiele (34, 11-12,15-17), che ci fa ascoltare le parole con cui il Dio dell'alleanza si presenta al Suo popolo:

"Ecco, cercherÃ² le mie pecore... e le radunerÃ² da tutti i luoghi dove erano disperse... Io stesso condurrÃ² le mie pecore al pascolo e la farÃ² riposare...

AndrÃ² in cerca della pecora perduta e ricondurrÃ² all'ovile quella smarrita, fascerÃ² quella ferita e curerÃ² quella malata, avrÃ² cura della grassa e della forte".

Queste espressioni testimoniano l'agire misericordioso del Dio vivo, cui mi sono costantemente affidato, e comprendiamo il progetto, cui ho cercato di ispirare il mio servizio pastorale in questi ventidue anni fra Voi: essere un padre in ricerca dei suoi figli e delle sue figlie, un fratello desideroso di incontrare sorelle e fratelli, con lo scopo di lasciarsi tutti radunare nell'abbraccio del Signore, avvolti dalla Sua misericordia, affidati al Suo amore fedele nel presente e per sempre.

Se questo Ã¨ stato il sogno cui ho ispirato la mia azione, so bene che per tanti aspetti esso Ã¨ restato un desiderio incompiuto: in coscienza, perÃ², posso dire che a questo stile dell'azione divina ho voluto ispirarmi, anzitutto perchÃ© tale Ã¨ il modo di agire del Dio a cui ho consegnato la mia vita intera, e poi perchÃ© nulla da piÃ¹ senso e bellezza al cammino dei giorni che incontrare e far conoscere questo Dio dalla tenerezza fedele, di cui fidarsi sempre, a cui affidare tutto e in cui confidare senza riserva. Quanto questo messaggio sia passato ed abbia toccato i cuori, quanto abbia inciso nella vita di singoli e di gruppi, lo sa solo il Signore.

E' stato questo, perÃ², lo stile con cui ho desiderato di agire fra Voi: se non ci sono sempre riuscito ne chiedo perdono, mentre ringrazio Dio e Voi tutti per i momenti e le occasioni in cui questo messaggio Ã¨ passato ed ha toccato i cuori. affido in particolare all'intercessione di San Giuseppe la crescita di noi tutti nel sentirci amati dal Signore e nell'amarLo con tutto il nostro cuore.

Con onestÃ posso comunque affermare che al centro del mio cuore e del mio servizio in mezzo a Voi c'Ã¨ stato sempre il Signore GesÃ¹: seguire Lui Ã¨ quanto ho cercato di vivere con tutto me stesso ed Ã¨ anche quanto ci ha appeno ricordato il testo tratto dalla prima lettera d Paolo ai Corinzi (15,20-26.28).

Afferma l'Apostolo: "Cristo Ã¨ risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. PerchÃ©, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrÃ anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, cosÃ¬ in Cristo tutti riceveranno la vita".

Sin dal primo momento in cui a diciassette anni ho sentito la vocazione al sacerdozio e mi sono consegnato al Signore che mi chiamava, queste due sono state le certezze che mi hanno illuminato e sostenuto sempre: da una parte che in Cristo ci Ã¨ data la promessa della vita eterna e dall'altra, che Lui solo Ã¨ la via per giungervi e condurvi altri. Se mi si chiedesse, perciÃ², di esprimere in un nome quello che ho annunciato e per cui ho vissuto in questi lunghi anni non esiterei a fare il Suo: GesÃ¹. Sia che si trattasse di predicare la Parola di vita nella liturgia, nelle meditazioni, negli esercizi spirituali e negli incontri parrocchiali, zonali e diocesani, sempre il Cristo Signore Ã¨ stato al centro di tutto.

E' lui che ha illuminato quanto ho potuto dire agli imprenditori, ai politici e agli amministratori della cosa pubblica; Ã¨ Lui che ho annunciato come senso e forza della vita ai giovani, alle famiglie, agli adulti e ai piÃ¹ avanti in etÃ ; Ã¨ Lui che ho proposto come Via, VeritÃ e Vita negli innumerevoli colloqui personali e di gruppo che ho potuto tenere.

E nell'atto di concedarmi da Voi di Lui ancora Vi parlo come del bel Pastore che dÃ alla vita il significato, la passione e la luce, che non tramonteranno mai. Con Voi guardo alla meta ultima del nostro cammino in Dio tutto in tutti e con Voi professo di desiderarla, quale sarÃ quando - come ci ha detto Paolo - Cristo "consegnerÃ il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza...perchÃ© Dio sia tutto in tutti".

Che l'amato San Giuseppe ci ottenga di ritrovarci tutti un giorno nella patria beata a cantare la gloria dell'Altissimo!

Infine, nel testo tratto dl Vangelo secondo Matteo (25,31-46) colgo un messaggio che amo formulare con le parole di San Giovanni della Croce: "Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore!" Illuminano il senso di questa frase le parole di GesÃ¹: "Quando il Figlio dell'uomo verrÃ nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederÃ² sul trono della sua gloria...Egli separerÃ gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrÃ le pecore alla sua destra e la capre alla sinistra: Allora il re dirÃ a quelli che saranno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in ereditÃ il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perchÃ¨ ho avuto fate e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi...".

La vita Ã¨ bella e vale la pena di essere vissuta e riconosciamo e accogliamo con fede l'amore grande da cui veniamo, in cui dimoriamo e che ci aspetta: quello del Dio TrinitÃ che Ã¨ amore, che Cristo Ã¨ venuto a rivelarci facendoci partecipi della relazione che unisce i Tre che sono uno, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Questo Ã¨ il Vangelo che sta al centro e al cuore di tutta la teologia che ho potuto proporre nei libri che ho scritto; questo Ã¨ il tema dominante e il motivo ispiratore dell'interro mio servizio pastorale, nutrito ogni giorno da tempi di preghiera, di ascolto e di invocazione. Scegliere e operare per la gloria della TrinitÃ Ã¨ quanto rende la vita piÃ¹ bella e degna di essere vissuta: affidarsi ed affidare all'amore del Padre, del Figlio e dello Spirto Santo noi stessi e quanti ci sono affidati, Ã¨ il modo piÃ¹ vero per amare con il cuore libero e gioioso. A questo ho cercato di tendere e chiedo perdono per tutte le volte in cui non ci sono riuscito.

Tutto, infine, affido al Signore per le mani di Maria, la Vergine Madre di GesÃ¹ e nostra, che tanto amo e che sempre mi ha mostrato la Sua vicinanza materna, invocando anche l'intercessione di San Giuseppe, la cui statua restaurata potrÃ ispirarci a imitare la Sua fedeltÃ nel custodire i doni divini.

A Lui mi rivolgo perciÃ² con una preghiera che ho scritto e che ho letto per la prima volta in pubblico proprio in questa Concattedrale:

Ti preghiamo, Giuseppe, uomo giusto, capace di fidarti, libero da pregiudizi e paure: ottienici la familiaritÃ con GesÃ¹ che avesti Tu, Suo padre putativo, fedele custode di Maria, Tua Sposa e del Figlio eterno venuto nella carne. Fa' che lo sentiamo accanto a noi come Tu lo sentisti nel grembo della Madre, sorprendente dono dell'Altissimo, mandato a sconvolgere le attese per darci nuovi segni dell'amore che salva. Gli occhi della nostra fede lo riconoscano presente nella fatica dei giorni, compagno del nostro lavoro, fratello universale di lacrime e dui gioie. La Tua custodia vigile ci sia di aiuto nell'ora della prova. E il sÃ¬ della Tua fede, totalmente consegnata al Padre, sia anche il sÃ¬ della nostra consegna al Signore nell'unica libertÃ che rende liberi, quella dell'amore umile e concreto. Aiutaci ad essere padri come lo fosti Tu, figli come lo fu GesÃ¹, lavoratori umili e fedeli dell'opera di Dio nell'opera dei giorni, uniti a Maria, Tua Sposa, Madre del Figlio venuto dall'eterno e Madre nostra mata, per farci anche con Te, per sempre, figli dell'Eterno. Amen".