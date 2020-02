Mancano poche ore alla grande festa del Carnevale di Scerni. "Una sfilata straordinaria" organizzata dall'associazione Carnevalari Scernesi in programma oggi martedì 25 febbraio. Anche per questa 47esima edizione la kermesse prevede, oltre alla tradizionale sfilata dei carri allegorici che partirà alle ore 15, la Banda di Scerni, gli sbandieratori e le brasiliane per poi concludere la giornata con i fuochi d'artificio. Cresce, dunque, l'attesa per lo spettacolo che ogni anno richiama migliaia di persone anche da altri Comuni del territorio. "Siamo a lavoro da circa tre mesi per l'organizzazione di questa manifestazione", spiega Ottavio Ubaldi, presidente dei Carnevalari, "Nessuno si aspettava che un paese piccolo come il nostro riuscisse a organizzare un carnevale fatto così bene. Puntiamo a diventare strumento di promozione del territorio".

Saranno sicuramente i carri, quest'anno circa 15, i protagonisti indiscussi della giornata. Dotati di notevoli effetti speciali sfileranno tra le vie del centro carri a tema fiabesco, che restano i preferiti dei più piccoli, il carro dei "Flistones", dei balli spagnoli, dell' "Oktoberfest" e del "Far West". Prevista quest'anno l'estrazione di biglietti della lotteria con una bicicletta elettrica come primo premio. "Continuiamo a credere in questo evento", afferma il sindaco Alfonso Ottaviano, "e a sostenere l'associazione dei "Carnevalari Scernesi" che con grande impegno si occupano dell'organizzazione del Carnevale". "A disposizione dei visitatori ci sarà un bus navetta che dall'ex campo sportivo porterà le persone in centro", fa sapere Ubaldi.