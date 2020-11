Abruzzo in zona rossa. Si attende la firma dell'ordinanza da parte di Marsilio

Mercoledì dovrebbe scattare la zona rossa in Abruzzo. Il Governatore Marsilio dovrebbe firmare l'ordinanza a breve.

L'ORDINANZA UFFICIALE NON E' ANCORA STATA FIRMATA. QUESTI SONO I PROVVEDIMENTI CHE CIRCOLANO IN RETE

A partire da mercoledì e fino al 3 dicembre 2020 per tutto il territorio regionale sembrerebbe essere vietato ogni spostamento in qualunque entrata e in uscita dai territori comunali, salvo che per i movimenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per gli spostamenti consentiti è necessaria l'autodichiarazione.

Inoltre sarebbero sospese le attività commerciali al dettaglio, anche nei centri commerciali, ad eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. . Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Resterebbero aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Nell’ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio.

