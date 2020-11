Sono molto soddisfatta di come si sia risolta la vertenza Yokohama che avevo iniziato a seguire dalle prime ore e che avevo soprattutto segnalato alla sottosegretaria Todde che istituì subito al ministero un tavolo a cui ho preso parte. La società Alfa Gomme rileverà per rilanciarlo lo stabilimento di Ortona. Non ci saranno lavoratori che resteranno a casa ma un nuovo piano che invece prevede di aumentare l'organico a 101 dipendenti nel 2021 ed a 155 nel 2022.



Posso dire che non è stata una trattativa semplice e per questo ringrazio la sottosegretaria ed il ministro Patuanelli per l'impegno e l'attenzione riservata alla realtà produttiva abruzzese. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo questi risultati valgono doppio. Saremo sempre accanto ai cittadini.