STA PER USCIRE UN ALTRO VIDEO CLIP DI AURO ZELLI

Il prossimo sette dicembre, giorno del suo compleanno, uscirà l'ultima fatica musicale di Auro Zelli: il vento e l'aquilone. Si tratta di un video clip con settanta personaggi dello spettacolo di caratura nazionale (di più, l'autore non ha voluto rivelarci)...

Nel frattempo, vi (ri)proponiamo La giravolta:

Video: Kevin Zingarelli

Attori: Tommaso, Filippo e Tiziano Lanza oltre a Domenica D’Alonzo.

Compartecipazione Città del Vasto (Ch)

Testo e Musica di Giulio DEL PRATO e Auro ZELLI

Arrangiamenti: Giulio Del Prato

2020 Giulio Del Prato e Auro Zelli Copyright © 2020 by Sensible Sound Recording & GunG Music Entertainment – ITALY Inc. All Rights Reserved - Tutti i diritti di proprietà letteraria e artistica riservati a GIULIO DEL PRATO e AURO ZELLI ® is a registered.