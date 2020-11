È MORTO DON NICOLA CIRULLI

Nicola Cirulli era nato il 25 maggio del ' 30, lo stesso giorno di Padre Pio da Pietralcina, di cui era molto devoto e fino a tutti gli anni settanta del secolo scorso è stato uno degli imprenditori nel campo edile, con la produzione cementizie e di opere pubbliche. Legato a Remo Gaspari, ha fatto parte di quella generazione di imprenditori come Calogero Marrollo e Dino Dino Vincenzo, che trasformarono (letteralmente) il tessuto agricolo della provincia di Chieti in industriale.

Alla fine degli anni settanta convertì la sua vocazione imprenditoriale, dedicandosi all' agricoltura con l' acquisto dagli eredi D' Avalos di ottocento ettari di terreno localizzati tra San Salvo e Montalfano. La vendita fu curata da Giorgio Di Michele Marisi, noto amministratore della nobile famiglia feudataria, e suscitò non poche polemiche ed agitazioni sindacali, perché il nuovo proprietario volle entrare in possesso reale dei fondi al tempo coltivati (e migliorati) da contadini coloni, mezzadri od affittuari. Del resto, Cirulli non era tipo da limitarsi a riscuotere gli affitti; dei suoi terreni voleva occuparsene personalmente, agendo con piglio manageriale e con capacità innovative, come ci conferma il suo amico Angelo Pollutri.

"Per me don Nicola - spiega l' ex sindaco di Cupello - è stata una figura importante. Dopo il diploma di perito agrario, ho fatto il primo colloquio di lavoro da lui, anche se poi ho scelto di entrare alla Siv. Ho seguito tutti i suoi successi in agricoltura, ma va detto che ha avuto un ritorno di fiamma per l' edilizia, quando ha coronato il sogno della sua vita, costruendo il villaggio Cirulli a Montalfano, che io ho esaminato da assessore all' urbanistica e che è stato poi approvato quando ero presidente del Consiglio comunale di Cupello.

Da sindaco - continua Pollutri - fui partecipe un bellissimo evento organizzato da Don Nicola, una cena originale preparato da lui in sette mesi. Oltre a me, furono commensali Gennaro Strever, Turdo' dell' Enel e i deputati Arnaldo Mariotti e Teodoro Bontempo. Ricordo che uscimmo dal ristorante all' una di notte e passammo altre due ore, là fuori a chiacchierare accompagnati da un fresco lemoncello: era agosto inoltrato. La figura di Cirulli, inoltre, è stata una figura importante per il nostro territorio, ma anche per l' Italia intera. Infatti, don Nicola fu premiato dal Centro ricerche di Foggia per aver aumentato la resa dei quintali di grano a ettaro. E fu premiato anche dal Ministero dell' agricoltura per aver inventato e brevettato la fertirrigazione, grazie alla quale ogni barbatella nelle vigne può ricevere in contemporanea acqua, fertilizzanti e anticrittogamici sistemi contro la peronospora.

Cirulli- chiosa il consigliere cupellese- ha avuto successo in edilizia, in agricoltura e nel mondo della ricerca agricola, perché fino sll' ultimo si svegliava alla 4 del mattino, per organizzare personalmente ognuno dei suoi 100 dipendenti con relativi mezzi agricoli"