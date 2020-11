SAN SALVO: TOTALE POSITIVI ATTIVI 162 AL CORONAVIRUS

"Il Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo ha comunicato 5 guarigioni e 16 nuovi casi positivi al test Sars Cov-2". Lo dichiara il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

La Asl ha altresì segnalato che sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche per evidenziare i contatti stretti dei casi riscontrati per adottare eventuali misure di isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva.