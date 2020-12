LIBERI SOLO DOPO L' IMMACOLATA CONCEZIONE ? O IL 4 DICEMBRE ?

Come è noto, tre Regioni già rosse (Lombardia, Piemonte e Calabria) sono già passate all' arancione dall’ altro ieri ed altre arancione passeranno al giallo il prossimo 4 dicembre.

Taluni dicono che noi abruzzesi dovremo aspettare per essere "liberati" addirittura il 10 dicembre, visto che il computo dei miglioramenti dei 21 criteri di valutazione covid non lo fa la Regione, ma il Governo. Il quale parte dal suo decreto per valutare i quindici giorni della zonizzazione, che purtroppo scadono non il 3, ma il 10 dicembre... e sempre che continui il calo dell' Rt, arrivando sotto l' 1%. Altri, invece, e tra questo il presidente della Regione Marco Marsilio ipotizza il passaggio al colore meno restrittivo dal 4 dicembre.

In ogni caso, la libertà post Immacolata concezione (cioè dal 10 dicembre) ci dovrebbe consentire nel periodo natalizio di oltrepassare i confini comunali (se saremo in arancione) e addirittura quelli regionali (se saremo in giallo)...anche in questo caso sempre che con il nuovo Dpcm non cambino i criteri di mobilità attualmente in vigore.

L' unica nota positiva è che stare in zona rossa in questi giorni sta determinando la riduzione dei contagi, delle terapie intensive e dei decessi anche in questa nostra Regione.