DOPPI AUGURI DON RAIMONDO

Il parroco di San Giuseppe, Don Raimondo Artese arciprete, ha festeggiato sia il compleanno che la guarigione dal covid.

Il compleanno tutti sappiamo cos' è e, per fortuna, i suoi parrocchiani lo festeggiano con lui da tanti anni.

La guarigione dal covid in pratica corrisponde alle sue dimissioni dall' ospedale di Vasto, dove era stato ricoverato per una quindicina di giorni, amabilmente "assistito" dalle cure mediche e dalle preghiere di tanti suoi amici e fedeli, preoccupati per la sua salute.

Doppi auguri, Don. Ci vedremo presto per le strade del centro. Ti vogliamo bene !