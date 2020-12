“Furci e altri comuni dell’Alto Vastese nella graduatoria della L. 40/2017"

“Apprendo con enorme soddisfazione che il comune di Furci e altri dell’Alto Vastese sono stati ammessi nella graduatoria approvata dal Dipartimento “Territorio e Ambiente” della Regione Abruzzo relativa alla concessione dei contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione di cui alla L.R. 40/2017.

Nello specifico, i progetti inseriti in graduatoria saranno finanziati con le somme iscritte del corrente esercizio finanziario e, dunque, di pronta erogazione.

Una notizia fondamentale per Furci e per L’Alto Vastese, che rappresenta un intervento determinante a favore del nostro territorio nonché un importante riconoscimento dell’azione amministrativa e istituzionale della Giunta Regionale ed, in particolare, dell’Assessore Nicola Campitelli a cui la Lega intende congratularsi per l’impegno mantenuto e la costante attenzione che quotidianamente dedica al nostro territorio”.