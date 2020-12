SAN SALVO, 166 POSITIVI AL CORONAVIRUS

“Undici guariti e cinque casi positivi al test Sars Cov-2, molti dei quali avvenuti in ambito familiare. E’ il bollettino di questa giornata sul fronte coronavirus comunicato dal Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo”. Lo dichiara il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

La Asl ha altresì segnalato che sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche per evidenziare i contatti stretti dei casi riscontrati per adottare eventuali misure di isolamento fiduciario domiciliare in sorveglianza attiva.