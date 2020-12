Ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio:

“Il ministro Speranza mi ha comunicato la proroga di una settimana della zona rossa per l’Abruzzo, dopo che la Cabina di Regia ha registrato anche questa settimana la permanenza in una fascia inferiore, nella logica di completare i 14 giorni di permanenza previsti dal DPCM vigente.



Il Ministro mi ha anticipato che nel Report della Cabina di Regia si dà atto positivamente del fatto che l’Abruzzo ha autonomamente anticipato di alcuni giorni l’adozione delle misure maggiormente restrittive. Questa tempestiva iniziativa ha contribuito ad accelerare il percorso di rientro dalla Scenario 4 (RT superiore a 1.5) all’attuale Scenario 1 (RT a 0.9).



Come già annunciato, continueremo a monitorare i dati nel fine settimana, e dopo la lettura dei dati di domenica pomeriggio, se il trend in miglioramento verrà confermato, proporrò di rivalutare la posizione della nostra Regione. L’obiettivo è anticipare l’uscita dalla zona rossa in tempo per riaprire le attività commerciali l’8 dicembre”.

NOSTRE DEDUZIONI:

Siamo scesi ad un RT dello 0,9, quindi sanitariamente stiamo bene: restiamo in zona rossa solo per completare i quindici giorni (del periodo governativo e non regionale); siamo rimasti ingabbiati per ragioni economiche e non sanitarie.

La domanda sorge spontanea: “ Come è stato possibile che nessun amministratore e/o collaboratore amministrativo della Regione abbia pensato che anticipando la zona rossa prima che lo facesse il Governo sarebbe potuto succedere questo?”

Noi abruzzesi siamo gli unici ancora rossi in Italia, perché chi ci amministra all’ Aquila e Pescara non ha letto bene il Dpcm, eppure ricevono migliaia di euro per leggere le leggi…