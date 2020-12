LA PRO LOCO DI POLLUTRI FESTEGGIA IL QUINTO COMPLEANNO

Cinque anni fa nesceva a Pollutri la Pro Loco, presieduta da Giuseppe D' Attilio, che in una sua nota stampa la considera giustamente una bella novità per il proprio Comune. Tante sono le iniziative di questo quinquennio, tra cui l'aver ospitato nel bosco di don Venanzio una delle finali nazionali del Prodotto topico.

Ma il dinamismo del gruppo dirigente della Pro Loco pollutrese non si limita ad iniziative ludiche e festive, per quanto importanti ai fini della promozione del proprio territorio. Per celebrare il quinto anno di attività, D' Attilio ed i suoi collaboratori hanno voluto editare un libro "piacevole, facile da leggersi e minuzioso nei dettagli e nelle illustrazioni generali", titolato: "San Nicola e la supremazia sconosciuta di Pollutri", che racconta il contesto storico delll'epoca in cui il culto di San Nicola arriva a Pollutri, fornendo notizie inedite ed offrendo un' altra opportunità tra i tanti elaborati dedicati a Santo Nicola.

Con questo libro si scopre quando nasce la prima Chiesa a Pollutri, quando si forma la prima Confraternita, quando si inizia a festeggiare la festa di maggio e perchè si dà vita alla "tavolata dei pellegrini". Ovviamente, anche per inquadrare meglio, il culto, la venerazione e la ritualità nicolaica, l'autore descrive il contesto del borgo, che, così, viene meglio conosciuto.

Il contributo per avere il testo è di 8 euro. Lo si può ordinare via mail a: prolocopollutri@gmail.com.

Il presidente D' Attilio ringrazia: l'autore Vittorio Aruffo; il grafico ed impaginatore Nicolangelo Gualtieri, il proprietario delle foto (gentilmente concesse) Fabio Emidio Di Martino