Il Governo: "L' Abruzzo sarà in zona rossa fino a mercoledì"

++ Fonti governo, Abruzzo deve aspettare mercoledì per arancione

Va rispettata scadenza 21 giorni. No avallo decisione su domani

ROMA

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "La regione Abruzzo aveva anticipato l'ingresso in zona rossa rispetto all'ordinanza del governo. La cabina di regia che monitora i dati di tutte le regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c'è avallo su questa ulteriore anticipazione". E' quanto si apprende da fonti di Governo. (ANSA).

