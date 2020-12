ALLUNGATE LE VACENZA NATALIZIE PER GLI STUDENTI MOLISANI

Il governatore Toma li terrà a casa dal 9 dicembre al 7 gennaio

Il Governatore del Molise, Donato Toma, ha emesso un’ ordinanza con cui ha sospeso le lezioni in presenza a in tutte le scuole del territorio molisano dal 9 dicembre al 6 gennaio.

La decisione, quasi sorprendete e comunque inaspettata, viene motivata dal Presidente Toma con i reports giornalieri dell’ASREM (Azienda sanitaria regionale) relativi al periodo 30 novembre -5 dicembre 2020, dai quali emerge che nell’ultima settimana non si è registrato sull’intero territorio regionale una significativa riduzione delle persone contagiate. E quindi… considerato (che a detta dello stesso Toma) lo svolgimento dell’attività didattica in presenza incide fisiologicamente sui fattori di rischio individuati dal CSE in quanto genera sia un considerevole sopraffollamento dei mezzi di trasporto pubblico sia assembramenti nei pressi dei siti scolastici all’ingresso e all’uscita degli studenti.