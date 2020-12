FOSSACESIA, NUOVA ROTONDA ANAS SULLA SS16 PER ACCEDERE SUL LUNGOMARE

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, insieme agli assessori Danilo Petragnani (Lavori Pubblici) e Giovanni Finoro (Mobilità rete viaria) ha incontrato nei giorni scorsi l’Ing. Antonio Marasco, responsabile della struttura territoriale Abruzzo e Molise dell’Anas e l’arch. Enzo Di Vittorio, della stessa società. Al centro della riunione, la questione relativa agli interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza tra le intersezioni delle strade comunali con la Statale Adriatica 16, che per l’Anas sono evidenziati come strategici. Nello specifico, l’azienda ha in programma la realizzazione di una rotatoria che collegherà la SS16 al lungomare di Fossacesia. La costruzione, che è stata formalizzata dall’Anas con una nota seguita all’incontro con gli amministratori comunali di Fossacesia, prevede il rondò tra la Statale Adriatica e la strada che costeggia lo stabilimento Baja Verde e da questa sul lungomare, nella zona sud di località Marina. Lo svincolo verrà dotato di impianto di illuminazione, che accrescerà la sua sicurezza. “Si tratta di un intervento importante, che renderà più agevole il flusso dei veicoli che transitano sulla Fondovalle Sangro, provenienti dalle aree interne della regione e dalla zona Tirrenica, che in previsione potrà avvicinarsi alla costa Adriatica non appena saranno conclusi i lavori sulla strada statale 652. E’ fuor di dubbio che si tratta di un intervento atteso e che contribuirà a snellire il notevole traffico del periodo estivo nel nostro comune e di questo ringraziamo l'ing.Marasco e l’Anas per quanto fatto negli ultimi anni non solo per Fossacesia, ma anche per la provincia di Chieti e per migliorare la viabilità nei centri costieri abruzzesi" – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio

Fossacesia, 07/12/2020