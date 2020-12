La Casa di tutti si addobba con le decorazioni del Centro socio educativo “Il Mosaico”

L’albero di Natale allestito all’ingresso della sede comunale di piazza Giovanni XXIII è stato addobbato con le decorazioni realizzate dal Centro socio educativo il Mosaico.

“Grazie per aver addobbato la casa di tutti. In questo anno, che passerà alla storia per la pandemia, non è sfuggita l’occasione ai nostri ospiti del Centro socio educativo Il Mosaico – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per contestualizzare gli addobbi natalizi. E’ stato realizzato infatti il puntale dell’albero raffigurando il micro organismo del Covid 19. Hanno messo sulla punta dell’albero la molecola del Covid che i ragazzi hanno definito “l’intruso” a caratterizzare un 2020 dove il virus, intromettendosi nella nostre vite, e spesso nell’intimità delle nostre case, le ha sconvolte. Tuttavia a primeggiare sull’intruso c’è la stella cometa, foriera della Buona Novella e della speranza di battere l’intruso”.

Il sindaco evidenzia come “in questo periodo più stringente a causa del coronavirus i disabili abbiamo dovuto sopportare i maggiori disagi per il forzato isolamento. Il nostro pensiero va anche a loro e alle loro famiglie. Un ringraziamento particolare agli assistenti del Cse per il lavoro che stanno svolgendo con pazienza a professionale che ha permesso di stimolare la manualità dei ragazzi con decorazioni davvero originali”.

Nella foto, l' assessore ai Servizi sociali, Giancarlo Lippis, presso il Cse