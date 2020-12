DOGLIOLA: IL 13 DICEMBRE NON CI SARA' LA STORICA FIERA DI SANTA LUCIA

Purtroppo devo comunicare – scrive in un post il sindaco di Dogliola Rocco D’ Adamio - che quest'anno la Storica Fiera di Santa Lucia di Domenica 13 Dicembre non si potrà svolgere.

Infatti, il DPCM del 18 ottobre vieta categoricamente che si possano svolgere le fiere.

La fiera è sempre stata per noi dogliolesi una giornata molto particolare. Tutti ci ricordiamo da piccoli, l'entusiasmo di svegliarci la mattina, con la gioia, in primis, di non andare a scuola e la certezza che qualche regalino, comunque, i nostri genitori o i nostri nonni, ce lo avrebbero comprato.

La fiera di Santa Lucia, il Pellegrinaggio al convento, le Feste di Giugno e il mese di agosto sono da sempre gli appuntamenti che i dogliolesi ricordano.

Quest'anno, li abbiamo per sfortuna saltati tutti, ma sono certo che se tutto andrà per il meglio, il 2021 ci porterà la gioia di riviverli tutti insieme, con la felicità nel cuore, perché tutto questo incubo che stiamo vivendo, finalmente sarà finito.

Saluti