"LA NOTTE DEL SOLSTIZIO", NUOVO ROMANZO DI PEPPINO TAGLIENTE

Politico e amministratore, avvocato ed editore, giornalista e storico, ora anche romanziere. Parliamo di Peppino Tagliente, che ha dato alle stampe "la notte del solstizio".

Si tratta di un romanzo, il cui racconto è inquadrato nella dimensione del tempo in cui si sviluppa la storia, ispirata ad una storia vera, tra fatti accaduti e supposizioni fantasiose.

Protagonista è Emilio Monacelli, il quale, da direttore di un periodico locale, raccoglie elementi che contraddicono la versione degli inquirenti.

Tagliente colloca la vicenda tra domenica 23 e lunedì 24 giugnodel 1901, praticamente il giorno seguente il solstizio d'estate, da cui l'originale titolo, che fa pensare proprio ad un romanzo. Nel quale l'autore non fa mancare episodi del vissuto paesano, desunti dalle cronache dell' epoca, ma anche dalle leggende popolari.

L'opera può essere prenotata al 348.4756587

Ps Chi mi conosce sa che sono amico dell' autore, con cui ho collaborato a Qui quotidiano e con cui ho editato alcuni miei lavori. Per cui conosco bene Peppino ed apprezzo la sua dinanmicità e creatività, che quest'ultima fatica lettararia non fa altro che confermare e che ovviamente anche io leggerò con gusto, per poterla successivamente recensire su queste colonne.